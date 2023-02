Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Mehrere Verletzte nach Verkehrsunfall - Streifenwagen bei Folgeunfall beschädigt ++ Winsen - Radfahrerin verletzt ++ Buchholz - Platzverweis nicht nachgekommen

Bardowick/A 39 (ots)

Mehrere Verletzte nach Verkehrsunfall - Streifenwagen bei Folgeunfall beschädigt

Auf der A 39, Fahrtrichtung Hamburg, kam es gestern, 8.2.2023, zu einem Verkehrsunfall. Gegen 16:15 Uhr musste der 49-jährige Fahrer eines Pkw zwischen der Anschlussstelle Handorf und dem Parkplatz Roddau seinen Wagen verkehrsbedingt abbremsen. Der hinter ihm fahrende 60-jährige Fahrer eines Peugeot bemerkte dies zu spät und fuhr nahezu ungebremst auf den Mercedes des 49-Jährigen auf. Dieser wurde dadurch in Richtung des Seitenstreifens geschoben. Der Peugeot geriet nach dem Zusammenstoß nach links, prallte in die Mittelschutzplanke und blieb auf dem linken Fahrstreifen stehen.

Der Fahrer des Peugeot wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt, der 49-jährige Mercedes-Fahrer erlitt schwere Verletzungen. Seine 40-jährige Beifahrerin wurde ebenfalls verletzt. Ein Notarzt und drei Rettungswagen waren vor Ort, um sich um die Beteiligten zu kümmern und sie anschließend in verschiedene Krankenhäuser zu bringen. Die Polizei sicherte die Unfallstelle auf der linken Spur ab und begann mit der Unfallaufnahme.

Ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer, der gegen 17.55 Uhr mit seinem Pkw auf die Unfallstelle zukam, erkannte die Situation offenbar zu spät. Er überfuhr zunächst eine auf der Fahrbahn aufgestellte Blitzleuchte und prallte anschließend gegen den rechten Außenspiegel des Funkstreifenwagens, der mit eingeschaltetem Blaulicht auf der linken Spur stand. Der Fahrer hielt danach auf dem Standstreifen an. Als ich ein Polizeibeamter näherte, gab der Unbekannte wieder Gas und flüchtet von der Unfallstelle.

Zeugen die Angaben zu diesem Fahrzeug (Unfallschäden vorne links und am linken Außenspiegel) machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04131 799400 bei der Polizei in Bardowick zu melden.

Winsen - Radfahrerin verletzt

Eine 44-jährige Frau hat am Mittwoch, 8.2.2023, einen Verkehrsunfall an der Bürgerweide verursacht. Die Frau wollte gegen 7:25 Uhr mit ihrem Pkw von der Osttangente nach links in die Bürgerweide abbiegen. Dabei übersah sie offenbar eine 25-jährige Frau, die mit ihrem Fahrrad im Bereich der Fußgängerfurt die Fahrbahn kreuzte. Bei dem Zusammenstoß mit dem Pkw wurde die 25-Jährige leicht verletzt. Sie kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Buchholz - Platzverweis nicht nachgekommen

Ein 44-jähriger Mann hat am Mittwoch, 8.2.2023, für einen Polizeieinsatz am Krankenhaus in der Steinbecker Straße gesorgt. Gegen 18:15 Uhr wurde die Polizei zum Krankenhaus gerufen, weil der 44-jährige, der stark unter Alkoholeinfluss stand, sich weigerte, das Krankenhaus zu verlassen. Als die Beamten sich ihm näherten, führte er unvermittelt eine Schlagbewegung in Richtung der Beamten aus, verfehlte sie aber. Er wurde daraufhin zu Boden gebracht und in Gewahrsam genommen.

Neben einem Verfahren wegen Hausfriedensbruchs wird nun auch wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte gegen ihn ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell