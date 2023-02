Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Unter Drogeneinfluss mit E-Scooter unterwegs ++ Seevetal/A1 - Lkw kollidierte mit Mittelschutzplanke ++ Seevetal/Hörsten - Fahrzeugführer nach Verkehrsunfall unauffindbar

Winsen

Unter Drogeneinfluss mit E-Scooter unterwegs

Am Montag, 6.2.2023 kontrollierten Beamte einen 19-Jährigen, der mit einem E-Scooter auf dem Gehweg der Hamburger Straße unterwegs war. Hierbei stellten sie körperliche Auffälligkeiten, die auf eine Drogenbeeinflussung hinweisen, bei dem Heranwachsenden fest. Zudem wurden bei ihm Utensilien zum Drogenkonsum sowie ein verbotenes Einhandmesser aufgefunden. Dem Heranwachsenden wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Das Messer wurde sichergestellt.

Seevetal/A1 - Lkw kollidierte mit Mittelschutzplanke

Auf der A1, in Fahrtrichtung Hamburg, kam es am Montag, 6.2.2023, zu einem Verkehrsunfall mit einem Sattelzug. Dessen 40-jähriger Fahrer hatte vermutlich am Steuer einen Herzinfarkt erlitten und war anschließend mit der Zugmaschine vom Hauptfahrstreifen nach links über alle drei Spuren gefahren und in die Mittelschutzplanke geprallt. Der Mann kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt.

Seevetal/Hörsten - Fahrzeugführer nach Verkehrsunfall unauffindbar

Am Montag, 6.2.2023, gegen 18 Uhr, wurde der Polizei ein Unfall auf der Straße Grüner Damm gemeldet. Ein Zeuge hatte einen Fiat in Schräglage in einem Straßengraben entdeckt und die Polizei alarmiert. Die eintreffenden Rettungskräfte fanden den verlassenen Pkw vor, hatten aber keinen Hinweis auf Insassen. Um auszuschließen, dass Beteiligte möglicherweise unter Schock das Fahrzeug verlassen hatten und bei den kalten Temperaturen in eine Gefahrensituation geraten wären, wurde das Umfeld des Unfallortes durch Feuerwehr- und Polizeikräfte abgesucht. Dabei kamen auch eine Drohne und Wärmebildkameras zum Einsatz. Letztlich wurde die Suche erfolglos abgebrochen. Der Pkw wurde abgeschleppt. Die Polizei wird sich nun mit dem Halter des Fahrzeugs für weitere Ermittlungen in Verbindung setzen.

