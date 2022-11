POL-PDWIL: Betrug durch Spendensammler

Daun (ots) - Am 10.11.2022 gegen 16:30 Uhr wurde der Polizeiinspektion Daun eine Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in der Gartenstraße in Daun gemeldet. Bei Eintreffen der Beamt*innen und der Feuerwehr vor Ort konnte die Mitteilung bestätigt werden, so dass das Mehrfamilienhaus systematisch evakuiert wurde. Letztlich konnte festgestellt werden, dass es glücklicherweise noch nicht zu einem Brandausbruch ...

mehr