POL-PDWIL: Dauner Polizei begleitet des St.-Martin in Daun

Prüm (ots) - Am Montag den 07.11.2022, gegen 09:42 Uhr wurde die Polizeiinspektion Prüm durch eine Verkehrsteilnehmerin über eine langgezogene Ölspur auf der regennassen St. Vither Straße in Niederprüm informiert. Durch die Ölspur war die Verkehrsteilnehmerin mit ihrem Pkw in einer Linkskurve nach rechts von der Straße abgekommen und mit einem am Gehweg befindlichen Verteilerkasten der Telekom zusammengestoßen. ...

