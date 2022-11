Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Ölspur ursächlich für mehrere Verkehrsunfälle

Prüm (ots)

Am Montag den 07.11.2022, gegen 09:42 Uhr wurde die Polizeiinspektion Prüm durch eine Verkehrsteilnehmerin über eine langgezogene Ölspur auf der regennassen St. Vither Straße in Niederprüm informiert. Durch die Ölspur war die Verkehrsteilnehmerin mit ihrem Pkw in einer Linkskurve nach rechts von der Straße abgekommen und mit einem am Gehweg befindlichen Verteilerkasten der Telekom zusammengestoßen. Fast Gleichzeitig meldeten sich bezüglich der Ölspur eine Vielzahl von Mitteilern auf der Polizeidienststelle. Durch die Angaben der Anrufer, sowie eine Polizeistreife konnte schließlich festgestellt werden, dass die Ölspur augenscheinlich auf dem Parkplatz des Schulzentrums in der Wandalbertstraße in Prüm ihren Ausgangspunkt nahm und sich dann über die B410 bis nach Lünebach erstreckte. Während der Unfallaufnahme kam ein weiterer Verkehrsteilnehmer hinzu, der ca. 10 Minuten vor der Mitteilerin die Strecke befahren hatte. Dieser war ebenfalls aufgrund der Ölspur in der Linkskurve ins Rutschen geraten und gegen den Bordstein geprallt, was zu Schäden an dessen Pkw führte. Durch den anherrschenden leichten Regen wurde die Ölspur soweit verwischt, dass eine genaue Standortbestimmung des Verursachers nicht möglich war. Der Verursacher ist somit unbekannt. Um weitere Unfälle und Umweltschäden zu vermeiden, wurde die Ölspur durch Kräfte des Bauhofs Prüm und der Straßenmeisterei Prüm mit Bindemittel abgestreut. Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Prüm unter Tel.: 06551/9420 in Verbindung zu setzen.

