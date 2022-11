Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss, Fahrer hat keinen Führerschein

Kommen (ots)

Am 10.11.2022 fuhr laut Zeuge gegen 03:30 Uhr ein 49jähriger Fahrzeugführer aus einer nahen Hunsrückgemeinde mit seinem PKW auf einem Weg (zurück gebauter Teil der L 158), vom Blockhauskreisel in Richtung Hunsrückhöhenstraße. Dieser Weg endet jedoch an der B 50 (neu) und ist mittels Beton-/Metallbegrenzung abgesperrt. An dieser Sperre endete die Fahrt, da das Fahrzeug gegen diese fuhr und zum Stehen kam. Als der Fahrzeugführer bemerkte, dass der Zeuge die Polizei anrief, ergriff er fußläufig die Flucht. Aufgrund Ermittlungen konnte die Wohnanschrift des Fahrers ausfindig gemacht werden. Bei Überprüfung stellten die Beamten eine deutliche Alkoholisierung fest. Ein Alcotest ergab einen Wert von 2,88 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Der Führerschein konnte nicht sichergestellt werden, da er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bernkastel-Kues zu melden. Tel.: 06531-95270 Email: pibernkastel-kues.dgl@polizei.rlp.de

