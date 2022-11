Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand in Speicher

Speicher (ots)

Am Mittwoch, 09.11.2022, ist in den späten Abendstunden im Obergeschoss eines Doppelhauses in Speicher ein Feuer ausgebrochen. Eine Person wurde durch das Einatmen von Rauchgasen leicht verletzt. Das Feuer konnte durch die heraneilenden Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Speicher, Preist, Herforst, Dudeldorf und Gondorf unter Kontrolle gebracht werden. Für die umliegenden Anwohner besteht keine Gefahr mehr. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Im Einsatz waren neben den genannten Feuerwehren auch das DRK Speicher und die Polizei Bitburg.

