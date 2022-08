Polizeipräsidium Ulm

Am Montag wollte ein Mann in Ulm nur helfen.

Gegen 11.30 Uhr fuhr ein 67-Jähriger mit seinem Opel aus dem Blaubeurer Ring in Richtung Hindenburgring. Während er auf der rechten Spur fuhr, war ein 54-Jähriger mit seinem Sattelzug in gleicher Richtung auf der linken Spur unterwegs. Beim Wechsel der Spur übersah der Fahrer des Lastwagens wohl den Opel und stieß mit diesem zusammen. Dadurch drehte sich das Auto um 90 Grad und blieb auf der Straße stehen. Die Polizei Ulm nahm den Unfall auf und schätzt den Sachschaden an beiden Fahrzeugen auf etwa 3500 Euro. Die Beamten belehrten den 54-jährigen Verursacher. Der sah seine Schuld nicht ein. Auf ihn kommt eine gebührenpflichtige Verwarnung zu. Nahezu zeitgleich fuhr ein 42-Jähriger mit seinem Traktor von Deutz samt Anhänger an die Unfallstelle heran und bot seine Hilfe an. Anschließend steuerte er sein Gespann links an dem Opel vorbei. Dabei streifte das geladene Holz auf dem Anhänger den Opel des 67-Jährigen leicht. Auch diesen Unfall nahm die Polizei auf und schätzt den Sachschaden am Auto auf unter 100 Euro. Der 42-Jährige gab den Verstoß zu. Die Polizei verwarnte ihn.

