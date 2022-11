Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand in Speicher

Speicher (ots)

In den späten Mittwochabendstunden des 09.11.2022 kam es in Speicher zu einem Wohnhausbrand. Der Löscheinsatz dauert derzeit noch an. Vor Ort sind die Feuerwehren der umliegenden Ortschaften, sowie das DRK und die Polizei Bitburg. Direkte Anwohner werden gebeten, aufgrund der Rauchentwicklung, Fenster und Türen bis auf Weiteres geschlossen zu halten.

