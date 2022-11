Daun (ots) - Im Zeitraum 08.11.2022 bis 09.11.2022 begaben sich bisher unbekannter Täter zu einem Grundstück in der Rinderstraße in Daun. Hier entwendeten sie aus einem Garten- und Geräteschuppen mehrere dort abgestellte Fahrräder, indem sie sich unberechtigt Zutritt zu diesem verschafften. Da hier insgesamt sechs Fahrräder entwendet wurden, dürften entweder mehrere Personen an der Tat beteiligt gewesen oder der ...

