POL-PDWIL: Diebstahl von Fahrrädern

Bitburg (ots) - Am 08.11.2022 gegen 16:15h wurde durch Beamte der Polizei Bitburg im Rahmen der Streife auf dem ZOB in Bitburg eine 19-jährige Person kontrolliert. Im Rahmen der Personenkontrolle konnte bei dem jungen Mann eine größere Menge Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bitburg Tel.: ...

