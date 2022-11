Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Beamt*innen der Polizeiwache Gerolstein klären einen zwei Jahre alten "Cold Case" einer Unfallflucht auf

Gerolstein (ots)

Im November 2022 wurde durch Beamt*innen der Polizeiwache Gerolstein ein Tatverdächtiger einer Verkehrsunfallflucht ermittelt, die sich bereits im August 2020 in Gerolstein ereignet hatte.

Am 31.08.2020 war ein Personenkraftwagen, mutmaßlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit, von der Fahrbahn der Brunnenstraße in Gerolstein abgekommen und gegen einen Grundstückszaun geprallt.

An dem Zaun entstand dadurch ein Schaden von mehreren tausend Euro. Der Unfallverursacher hatte sich nach dem Vorfall von der Unfallstelle entfernt, ohne eine Schadensregulierung oder eine Unfallaufnahme zu veranlassen.

Bei der Unfallaufnahme von Beamt*innen der Polizeiinspektion Daun und den weiteren Ermittlungen ergaben sich zunächst keine Hinwiese auf das flüchtige Unfallfahrzeug.

Eine am 04.09.2020 veröffentlichte Pressemeldung erbrachte seinerzeit zunächst keine verwertbaren Hinweise.

Nachfolgend darf die damalige Pressemeldung zitiert werden.

Ereignis: Fahrzeug fährt in Zaun, Zeugen gesucht Ort: Gerolstein, Brunnenstraße Zeit: 30.08.2020, 16.00 Uhr bis 31.08.2020, 13.00 Uhr

Bereits am Montagnachmittag nahmen Beamte der Polizei Daun einen Unfall in Gerolstein auf. Ein unbekannter Fahrzeugführer war in der Zeit von Sonntag, 16.00 Uhr bis Montag 13.00 Uhr gegen einen Zaun in der Brunnenstraße, Ortsausgang Richtung Pelm, gefahren. Dabei entstand erheblicher Sachschaden. Auch das verursachende Verkehrsmittel dürfte deutlich beschädigt worden sein. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne den Schaden zu melden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Daun zu melden, 06592-96260.

Im Dezember 2021 ging dann ein anonymes Schreiben bei der Polizeiwache Gerolstein ein, das Hinweise zu diesem Fall enthielt.

Durch umfangreiche Ermittlungen zu dem beteiligten Fahrzeug und dem Fahrer wurde dann im November 2022 durch die Beamt*innen der Polizeiwache Gerolstein ein Zeuge ermittelt und vernommen, der den verantwortlichen Fahrzeugführer zum Unfallzeitpunkt und somit den Verursacher benannte.

Es handelte sich um einen 23-jährigen Fahrzeugführer aus dem Bereich der VG Gerolstein. Das geführte, mittlerweile verwertete, Fahrzeug wurde dadurch ebenfalls bekannt.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell