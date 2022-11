POL-PDWIL: Polizei Bitburg klärt Mitteilung über verdächtigen Hubschrauber

Gindorf (ots) - Am Dienstagmorgen, den 08.11.2022, kam es in der Zeit zwischen 07:30h und 13:20h zum Einbruch in ein Wohnhaus in der Ortslage Gindorf. Der oder die Täter gelangten über die Rückseite des Gebäudes in das Haus. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können oder Beobachtungen gemacht habe, werden gebeten, sich mit der Polizei Bitburg in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

