Ulm (ots) - Kurz nach 15.10 Uhr war ein 89-Jähriger auf einem Gemeindeverbindungsweg von Pflummern in Richtung Kreuzung zur L275 unterwegs. Dort fuhr er in die Kreuzung ein, um geradeaus nach Andelfingen zu kommen. Hierbei übersah er einen 29-Jährigen der mit seinem Motorrad aus Riedlingen in Richtung Pflummern ...

mehr