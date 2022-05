Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Firma - Fahrzeug gestohlen

Windeck (ots)

Zwischen Samstag, 21.05.2022, um 15:00 Uhr und Montag, 23.05.2022, gegen 05:30 Uhr wurde in die Lagerhalle einer Firma an der Straße "Leidhecker Weg" in Windeck eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten die Tür zur Lagerhalle auf und gelangten so ins Innere. In der Lagerhalle standen mehrere Firmenfahrzeuge, bei denen die Heckscheibe eingeschlagen und der Innenraum durchsucht wurde.

Außerdem wurden mehrere Meter Kupferkabel und ein weißer Nissan Van mit dem Kennzeichen SU-EB1026 komplett entwendet. Der Van ist mit dem Firmenlogo, Elektro Busch GmbH bedruckt.

Vermutlich entnahmen die Täter den Fahrzeugschlüssel aus dem Schlüsselkasten und konnten so mit dem Van wegfahren.

Wer kann Hinweise zu den Tätern und/oder dem Fahrzeug geben? Kontakt unter 02241 541-3421. (Re.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell