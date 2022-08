Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Schwer verletzt nach Unfall

Am Montag stießen bei Riedlingen ein Auto und ein Motorrad zusammen.

Ulm (ots)

Kurz nach 15.10 Uhr war ein 89-Jähriger auf einem Gemeindeverbindungsweg von Pflummern in Richtung Kreuzung zur L275 unterwegs. Dort fuhr er in die Kreuzung ein, um geradeaus nach Andelfingen zu kommen. Hierbei übersah er einen 29-Jährigen der mit seinem Motorrad aus Riedlingen in Richtung Pflummern fuhr. Auch das Ausweichen und die starke Bremsung der Yamaha konnten den Zusammenstoß mit dem VW nicht mehr verhindern. Dabei erlitt der Motorradfahrer schwere Verletzungen. Ein Hubschrauber flog ihn in eine Klinik. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Polizei schätzt den Sachschaden an beiden Fahrzeugen auf etwa 13.000 Euro. Auf den Verursacher kommt nun eine Anzeige zu.

In Baden-Württemberg zählen die Unfallursachen Vorfahrt und Vorrang in den letzten Jahren regelmäßig zu den Hauptursachen von Verkehrsunfällen. Die Ursachen für diese Unfälle sind vielfältig. Oft könnten sie jedoch vermieden werden. Seien Sie konzentriert im Straßenverkehr und lassen Sie sich nicht ablenken. Im Zweifel warten.

