POL-WE: Audi aufgebrochen + Handtasche aus Fahrradkorb gestohlen+ weißen Toyota Yaris und Kennzeichen gestohlen + Fahrraddiebe greifen zu + Scheinwerfer ausgebaut + Unfall auf der A5

Bad Nauheim: Audi aufgebrochen

Aufmerksame Zeugen meldeten in der vergangenen Nacht (24.06.2022), um 00:55 Uhr, einen Autoaufbrecher. Dieser hatte offenbar die Seitenscheibe der Beifahrertür eines in der Jahnstraße parkenden silbernen Audis eingeschlagen und in den A6 gegriffen. Er schnappte sich eine Geldbörse und flüchtete. Der Schaden wird mit 400 Euro beziffert. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem 20-30 Jahre alten, rund 165 cm großen Dieb. Er trug eine kurze Hose. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Friedberg unter Tel.: (06031) 601-0 in Verbindung zu setzen.

Butzbach-Münster: Handtasche aus Fahrradkorb gestohlen

Eine 62-Jährige stellte ihr Fahrrad, in dessen Korb ihre graue Handtasche lag, um 17:10 Uhr am gestrigen Nachmittag in der Straße "Am Schlosswall" ab. Als sie zwei Minuten später zurückkehrte, war die Kunstledertasche verschwunden. Offenbar hatte ein Unbekannter den unbeobachteten Moment genutzt, in den Korb gegriffen und die Handtasche gestohlen. In der Kunstleder-Tasche befand sich eine weinrote Ledergeldbörse samt Inhalt und eine Brille. Die Polizei beziffert den Schaden mit 1.000 Euro. Hinweise erbittet die Polizei in Butzbach unter Tel.: (06033) 7043-0.

Friedberg: weißen Toyota Yaris und Kennzeichen gestohlen

Unbekannte stahlen einen weißen Toyota in der Pfingstweide. Zwischen Mittwoch (22.06.2022), 16:00 Uhr und Donnerstag (23.06.2022), 16:30 Uhr stand der Yaris Hybrid auf dem Parkplatz des dortigen Autohauses. Diesen Zeitraum nutzen die Diebe und stahlen den 9.000 Euro teuren Kleinwagen. Zudem machten sich die Unbekannten an einem roten Yaris zu schaffen, montierten das vordere und hintere Kennzeichen FB-RW 123, ab um es mitzunehmen. Der Schaden wird mit 60 Euro beziffert. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt. -Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Pfingstweide aufgefallen? -Wer kann Hinweise zum Verbleib des weißen Yaris und der beiden Kennzeichen geben? -Wer hat Beobachtungen gemacht?

Hinweise erbittet die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0.

Bad Vilbel- Fahrraddiebe greifen zu

Ein 2.200 Euro teures Pedelec vom Hersteller Winora stahlen Diebe zwischen 17:30 Uhr am Dienstag (21.06.2022) und 09:30 Uhr am Mittwoch (22.06.2022). In diesem Zeitraum stand das anthrazitfarbene E-Bike angekettet in der Frankfurter Straße. Hinweise erbittet die Polizei in Bad Vilbel unter Tel.: (06101) 54600.

Bad Vilbel: Scheinwerfer ausgebaut

Auf die Scheinwerfer eines grauen Scania hatten es Unbekannte in der Nacht von Mittwoch (22.06.2022) auf Donnerstag (23.06.2022) abgesehen. Der Scania B6X2 stand auf dem Parkplatz am FFH-Platz. Zwischen 17:00 Uhr und 05:00 Uhr bauten die Diebe beide Scheinwerfer aus dem Lkw aus und flüchteten. Der Schaden am Scania beläuft sich auf 1.000 Euro. Hinweise werden unter der Tel.: (06101) 54600 bei der Polizei in Bad Vilbel erbeten.

Reiskirchen: Unfall auf der A5

Gestern Nachmittag (23.06.2022) fuhren ein Lkw-Fahrer und ein Sprinter-Fahrer auf der A5 von der Anschlussstelle Reiskirchen in Richtung des Reiskirchener Dreiecks. Gegen 14:00 Uhr fuhr der weiße Renault Sattelzug auf der rechten der drei Fahrspuren. Ein 56-Jähriger aus dem Landkreis Greiz fuhr mit seinem weißem Ford Transit auf der linken Fahrspur. Aus bisher noch nicht bekannten Gründen steuerte der 40-jährige Ukrainer seinen Lkw plötzlich über beide Fahrspuren nach links und kollidierte seitlich mit dem dort fahrenden weißen Transit, der durch die Kollision nach links in die Betonschutzplanke gedrückt wurde. Beide Fahrer verletzten sich leicht. Rettungskräfte brachten die Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Zum Gesamtunfallschaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

