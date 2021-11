Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Wiederstand gegen Polizeibeamte nach häuslicher Gewalt

Rastatt (ots)

Aufgrund einer häuslichen Auseinandersetzung wurde am frühen Freitagmorgen die Polizei verständigt, was nun mehrere Anzeigen zur Folge hatte. An dem Wohnhaus trafen die Polizeibeamten gegen 4:10 Uhr auf ein stark alkoholisiertes und gewalttätiges Familienmitglied. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens wurde der 21-Jährige in Gewahrsam genommen. Mehrere Beamten waren dabei von Nöten, da sich der junge Mann stark gegen die Ingewahrsamnahme zur Wehr setzte. Während der Fahrt zum und auch im Polizeirevier wurden die Beamten mehrfach von ihm mehrfach beleidigt und bedroht, als auch körperlich angegangen. Nach der Übernachtung in polizeilichem Gewahrsam erwarten den Mann nun mehrere Strafanzeigen. /sch

