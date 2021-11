Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg-Bohlsbach - Brand in Gemeinschaftsunterkunft

Offenburg-Bohlsbach (ots)

Ein Inline-Skater, der unter einer Treppe neben Papiermüll lag, geriet am Mittwochmittag gegen 14:30 Uhr in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Lise-Meitner-Straße in Brand. Durch einen Bewohner konnte der Schuh mittels einem Eimer Wasser gelöscht werden. Insgesamt entstand ein Schaden von ungefähr 250 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

