Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Widerstand nach Verfolgungsfahrt

Kehl (ots)

Kurz bevor ein Renault-Fahrer am frühen Donnerstagmorgen eine von Polizeibeamten des Polizeireviers Kehl stationär eingerichtete Kontrollstelle in der Straßburger Straße erreichte, drehte der Autofahrer um und flüchtete. Die Beamten nahmen umgehend die Verfolgung auf. Nur wenigen Minuten später gelang es den Verfolgern gegen 6 Uhr, den Flüchtenden in der Hafenstraße zu stellen. Bei der vorläufigen Festnahme des 19-Jährigen wehrte sich der junge Mann derart stark, dass zwei Polizisten sowie der Delinquent selbst leichte Verletzungen davontrugen. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem Heranwachsenden einen Wert von knapp zwei Promille. Während der Blutentnahme auf dem Polizeirevier Kehl beleidigte er die Beamten. Den 19-Jährigen erwarten nun mehrere Anzeigen.

/jv

