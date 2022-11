Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Körperverletzung am ZOB Bitburg

Bitburg (ots)

Am 09.11.22 gegen 17:15h kam es auf dem ZOB in Bitburg zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 17-jährigen Jugendlichen. Demnach wurde dieser durch einen bislang unbekannten Täter zu Boden geschlagen. Als sich der Jugendliche am Boden befand wurde durch den aggressiven Täter weiter auf diesen eingetreten. Der 17-jährige wurde leicht verletzt. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Tel.:06561-96850 mit der Polizei Bitburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell