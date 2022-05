POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Auto angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen an unterschiedlichen Stellen in Beckum Fallrohre aus Kupfer gestohlen. Zwischen Freitag (13.05.2022, 18.00 Uhr) und Dienstag (17.05.2022, 16.00 Uhr) stahlen die Täter Fallrohre einer Kapelle am Siechenhausweg. Zwischen Freitag (13.05.2022, 14.00 Uhr) und Mittwoch (18.05.2022, 07.00 Uhr) ist ein Fallrohr einer Kindertagesstätte am Alten Hammweg gestohlen ...

