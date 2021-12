Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis: Fehler beim Abbiegen führt zum Unfall

Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag gegen 13:30 Uhr war ein 27-jähriger Mann mit seinem Audi auf der K4169 von Rauenberg kommend in Fahrtrichtung Malschenberg unterwegs. Als der Mann in die Römerstraße einbiegen wollte, übersah er einen ihm entgegenkommenden 26-jährigen Mazda-Fahrer. In der Folge kam es zum Zusammenstoß, wodurch beide Fahrzeugführer leichte Verletzungen erlitten und vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht wurden. Der Sachschaden liegt bei 35.000 Euro.

