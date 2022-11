POL-PDWIL: Gebäudebrand in Altstrimmig - Brandursache geklärt

Kommen (ots) - Am 10.11.2022 fuhr laut Zeuge gegen 03:30 Uhr ein 49jähriger Fahrzeugführer aus einer nahen Hunsrückgemeinde mit seinem PKW auf einem Weg (zurück gebauter Teil der L 158), vom Blockhauskreisel in Richtung Hunsrückhöhenstraße. Dieser Weg endet jedoch an der B 50 (neu) und ist mittels Beton-/Metallbegrenzung abgesperrt. An dieser Sperre endete die ...

mehr