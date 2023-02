Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum von Freitag 03.02.2023, 12:00 Uhr, bis Sonntag, 05.02.2023, 12:00 Uhr

LK Harburg (ots)

Seevetal/Maschen - Verkehrsunfall in Folge von Alkohol mit einer leichtverletzten Person.

In den Abendstunden des 04.02.2023 ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der A39, zwischen dem Maschener Kreuz und der Autobahnabfahrt Maschen. Nachdem ein PKW den Fahrstreifen gewechselt hatte, konnte der mit hoher Geschwindigkeit dahinterfahrende Beteiligte nicht mehr rechtzeitig reagieren. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Im Verlauf der Sachverhaltsaufnahme wurde bei dem Unfallverursacher eine Alkoholisierung festgestellt. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Strafverfahren gegen den Unfallverursacher wurden eingeleitet.

Seevetal/Ramelsloh - Alleinbeteiligter Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Verursacher wohl ohne Fahrerlaubnis.

In der Nacht zum 05.02.2023 ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der BAB7 in Fahrtrichtung Hannover. Kurz hinter der Autobahnabfahrt Ramelsloh geriet der Alleinbeteiligte aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern und kollidierte mehrfach mit der Mittel- und Außenschutzplanke. Dabei wurde der Verursacher leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamte Fälschungsmerkmale bei dem Führerschein der Person fest. Für eine Begutachtung des Führerscheines wurde dieser sichergestellt. Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis wurden eingeleitet.

Hollenstedt - Verkehrskontrolle endet mit einer Strafanzeige und der Untersagung der Weiterfahrt.

Am Nachmittag des 03.02.2023 wurde durch die Autobahnpolizei Winsen / Luhe auf der A1 in Fahrtrichtung Bremen ein Kleintransporter kontrolliert. Der männliche Fahrzeugführer händigte den Beamten einen armenischen Führerschein aus. Auf Grund mehrerer Fälschungsmerkmale wurde die Echtheit des Dokumentes in Frage gestellt. Der Führerschein wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Wie sich dann herausgestellte, handelte es sich bei dem Führerschein um eine Totalfälschung. Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis wurden eingeleitet.

Stelle/Fliegenberg - Fahrt unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Freitagnachmittag kontrollierten Beamte des PK Winsen (Luhe) einen 21-Jährigen Mann in einem PKW. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Mann unter Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Diese konnten zudem im Fahrzeug aufgefunden werden. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Die Betäubungsmittel wurden entsprechend beschlagnahmt. Ihn erwarten nun zwei Strafverfahren.

Winsen/Borstel - Fahrt unter Alkoholeinfluss und nicht zugelassenem Pkw

Am Abend des 04.02.2023 kontrollierten Beamte des PK Winsen (Luhe) einen PKW im Ortsteile Borstel. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der PKW nicht zugelassen und dementsprechend auch nicht versichert war. Zudem stand die Fahrzeugführerin unter Alkoholeinfluss, sodass ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde ebenfalls einbehalten. Die Dame erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Buchholz - Ehestreit mit Folgen

Nach reichlichem Alkoholkonsum gerät ein Ehepaar in Streit, woraufhin sich die Ehefrau in den gemeinsamen Pkw setzt und von der Wohnanschrift wegfährt. Der besorgte Ehemann informiert umgehend die örtliche Polizeidienststelle. Die eingesetzten Beamten können die Dame kurze Zeit später im Stadtbereich kontrollieren. Nachdem sie zunächst jegliche Kooperation verweigert, ergibt ein Atemalkoholtest schließlich einen Wert von 1,54 Promille. Der Fahrzeugführerin werden daraufhin eine Blutprobe und ihr Führerschein abgenommen. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Sieversen - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am frühen Samstagabend kontrollierten die Beamten des PK Seevetal einen Pkw in Sieversen. Der männliche 38-jährige Fahrzeugführer fiel zuvor durch seine unsichere Fahrweise auf. Ein Test ergab einen Wert von 2,3 Promille, so dass eine Blutentnahme folgte und der Führerschein sichergestellt wurde. Den Mann erwartet nun noch ein Strafverfahren und vermutlich ein langes Fahrverbot.

Buchholz - Verkehrsunfallflucht

In den Morgenstunden des 03.02.2023 kam es zwischen den Ortschaften Sprötze und Holm-Seppensen zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Kleintransporter von der Fahrbahn abkam und sich mehrfach überschlug. Der mutmaßlich verletzte Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, sodass durch die Polizei eine großangelegte Suche eingeleitet wurde. Im Laufe der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer, dem der Transporter von seiner Werkstatt ausgeliehen worden war, offensichtlich keine medizinische Hilfe benötigte und sich bewusst vor der Polizei verborgen hielt. Die Hintergründe hierzu sind Teil der Ermittlungen. Der Pkw wurde bei dem Unfall zerstört, es entstand ein größerer Flurschaden. Die Kreisstraße musste für den Zeitraum der Fahrzeugbergung vollgesperrt werden.

Zeugenaufrufe:

Winsen

Am Samstag, den 04.02.2023 in der Zeit zwischen ca. 10:00 - 10:30 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Discounters in der Bahnhofstraße. Dabei wurde ein geparkter silberner PKW Mercedes durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchiert, sodass am Mercedes ein Schaden entstand. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Scharmbeck

Bereits am Mittwoch, den 01.02.2023 im Zeitraum von ca. 15:30 Uhr - ca. 16:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Ortschaft Scharmbeck, Bereich Schäferkamp in der Nähe des dortigen Kindergartens. In dem genannten Zeitraum schob ein 10-Jähriges Mädchen ihr Fahrrad die Straße entlang. Das Fahrrad wurde durch einen vorbeifahrenden PKW, welcher aus Richtung des Kindergartens gekommen sei, touchiert. Dadurch stürzte das Mädchen und verletzte sich. Bei der Fahrerin des PKW soll es sich um eine blonde Frau gehandelt haben, die zwar nachfragte ob alles in Ordnung sei, jedoch ihre Fahrt dann fortsetzte.

Zeugen, die Hinweise zu den Unfällen geben können, werden gebeten, sich beim PK Winsen (Luhe) unter der Rufnummer 04171-7960 zu melden.

Tostedt - Einbruch in Bäckerei

In der Nacht vom Freitag auf Samstag brachen bislang unbekannte Täter in eine Bäckerei in der Bahnhofstraße in Tostedt ein. Hierbei wurde die Eingangstür aufgehebelt und anschließend die Kasse geöffnet. Die Geldkassette daraus konnte später auf dem angrenzenden Parkplatz eines Supermarktes aufgefunden werden.

Meckelfeld - Einbrüche in Wohnhäuser

Unbekannte Täter verschafften sich in der Straße Waldgraben am Abend des 04.02. Zutritt zu einem Haus und durchsuchten dieses. In der Zeit 03. - 04.02. gelangten unbekannte Täter in der Straße Immenhof in ein derzeit unbewohntes Haus. Zum Stehlgut können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Wer Hinweise zu diesen Sachverhalten geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Buchholz unter 04181-2850 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell