Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Tageswohnungseinbrüche ++ Buchholz/Holm-Seppensen - Feuer in Papierpresse ++ Tostedt - Fahrt ohne Fahrschein endete in der Zelle

Buchholz und Seevetal (ots)

Tageswohnungseinbrüche

Am Mittwoch, 1.2.2023, sind der Polizei zwei Tageswohnungseinbrüche gemeldet worden. In Buchholz traf es ein Einfamilienhaus am Lindenweg. Dort schlugen die Täter in der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 19:15 Uhr die Verglasung einer rückwärtigen Tür ein und durchsuchten anschließend diverse Schränke im Haus. Hierbei erbeuteten sie Schmuck.

In Seevetal/Meckelfeld waren Diebe in der Zeit zwischen 16:00 und 20:45 Uhr im Brombeerweg aktiv. Nachdem die Täter auf der Hausrückseite einen Rollladen hochgeschoben hatten, brachen sie das dahinterliegende Fenster auf und gelangten so in das Haus. Ob sie Beute machten, ist noch unbekannt.

In beiden Fällen bittet der Zentrale Kriminaldienst um Hinweise unter der Tel.-Nr. 04181 2850.

Buchholz/Holm-Seppensen - Feuer in Papierpresse

Am Mittwoch, 1.2.2023, gegen 23:10 Uhr, wurde die Feuerwehr auf das Gelände eines Supermarktes an der Soltauer Straße gerufen. Ein LKW-Fahrer, der Ware anliefern wollte, hatte auf dem Gelände Brandgeruch wahrgenommen. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass die Brandquelle in der Müllpresse für Altpapier lag. Der Container wurde freigeräumt, so dass das Feuer im Inneren abgelöscht werden konnte.

Ob ein technischer Defekt das Feuer verursacht hat, oder vorsätzlich gelegt wurde, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Tostedt - Fahrt ohne Fahrschein endete in der Zelle

Ein 24-jähriger Mann hat am Dienstagmorgen für einen längeren Polizeieinsatz gesorgt. Der Hamburger wurde gegen 5:40 Uhr als randalierende Person im Bereich des Bahnhofes gemeldet. Als Beamte vor Ort eintrafen, hatte sich der 24-Jährige gerade zu Fuß in Richtung Ortsmitte entfernt, konnte aber von den Beamten eingeholt werden. Nachdem er bei dem Versuch, ihn nach seinen Personalien oder zum Sachverhalt zu befragen, zunehmend aggressiver wurde, brachten in die Beamten schließlich zu Boden und fixierten ihn mit Handfesseln. Dabei setzte er sich so vehement zur Wehr, so dass er erst mit Unterstützung weiterer Beamter sicher zu einem Funkstreifenwagen gebracht werden konnte.

Während der Fahrt zur Dienststelle beleidigte er fortgesetzt die Beamten. Der Mann stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Er blieb bis in den Vormittag im Gewahrsam.

Bei der Befragung der Meldenden am Bahnhof kam heraus, dass der 24-Jährige zuvor mit einem Zug in Richtung Bremen gefahren war. Kurz vor Tostedt wollten Zugbegleiterinnen seine Fahrkarte kontrollieren. Diese konnte er nicht vorlegen. Daraufhin zeigte er sich gegenüber dem Personal aggressiv und setzte den Frauen nach, sodass die Zugbegleiterinnen sich schließlich in einem Wagen einschlossen und den Notruf absetzten. Der 24-Jährige zog daraufhin die Notbremse und verließ im Bereich des Bahnhofs Tostedt den Zug.

Gegen den Mann wird nun wegen des Erschleichens von Leistungen, Nötigung, missbräuchlicher Benutzung einer Nothilfeeinrichtung, Widerstands und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.

