Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Mit PKW überschlagen ++ Seevetal/Meckelfeld - PKW geriet ins Schleudern

Moisburg (ots)

Mit PKW überschlagen

Auf der Immenbecker Straße kam es am Sonntag, 29.1.2023, gegen 7:00 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Mann war mit seinem Ford Focus von Neu Wulmstorf in Richtung Moisburg unterwegs, als er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam. Dort kollidierte der PKW mit einem Baustellenzaun, geriet ins Schleudern und überschlug sich anschließend mehrfach. Glücklicherweise blieb der 22-Jährige unverletzt. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

Seevetal/Meckelfeld - PKW geriet ins Schleudern

Ein 21-jähriger Mann hat am Sonntagnachmittag, 29.1.2023, einen Verkehrsunfall auf dem Rehmendamm verursacht. Gegen 16:55 Uhr war der 21-Jährige mit einem Porsche in Richtung Over unterwegs. In Höhe der Einmündung Brookdamm verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und geriet ins Schleudern. Hierdurch prallte er seitlich gegen den ihm entgegenkommenden BMW einer 57-jährigen Frau. Beide Beteiligte blieben unverletzt. An den Fahrzeugen in entstand ein Sachschaden von rund 10.000 EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell