Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Räuberischer Diebstahl - Polizei sucht Zeugen ++ Buchholz - Container und Gartenlaube brannten ++ Hollenstedt - Tageswohnungseinbruch

Winsen (ots)

Räuberischer Diebstahl - Polizei sucht Zeugen

Auf der Bahnhofstraße kam es am Dienstag, 31.1.2023, zu einem räuberischen Diebstahl. Gegen 11:55 Uhr wollte eine 84-jährige Frau, die mit einem Rollator unterwegs war, in Höhe der Einmündung Gummiweg ein Mehrfamilienhaus betreten. In diesem Moment näherte sich ein junger Mann auf einem Fahrrad, aus Richtung Innenstadt kommend. Er hielt neben der Frau an, ergriff die weiße Handtasche, die noch am Rollator hing und schubste die Frau zu Boden. Anschließend setzte er sich auf sein Fahrrad und fuhr durch den Gummiweg in unbekannte Richtung davon. Eine Zeugin half der Frau auf und alarmierte die Polizei, die sofort mit mehreren Streifenwagen nach dem unbekannten Täter fahndete. Die Fahndung blieb allerdings ohne Erfolg. Der Täter wird als circa 14 Jahre alt beschrieben. Er hatte schwarze Haare und trug eine graubraune Jacke. Mit der Tasche erbeutete er rund 70 EUR Bargeld und einige persönliche Papiere. Zeugen, die den Tatablauf beobachtet haben oder sonstige Angaben zu dem Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04171 7960 bei der Polizei in Winsen zu melden.

Buchholz - Container und Gartenlaube brannten

Am Dienstag, 31.1.2023, gegen 21:10 Uhr wurde die Feuerwehr in den Ortsteil Reindorf gerufen. An der Straße Specken hatten Unbekannte einen Altkleidercontainer in Brand gesetzt. Die Feuerwehr löschte die Reste ab.

Nur rund 15 Minuten später wurde eine brennende Gartenlaube am Itzenbütteler Weg in Buchholz gemeldet. Die Laube, die auf einer Parzelle eines Kleingartenvereins stand, brannte vollständig nieder. Auf benachbarten Parzellen kam es durch die Hitze zu Schäden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 3000 EUR. Die Polizei hat den Brandort für Ermittlungen zur Ursache beschlagnahmt.

Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich an die Polizei in Buchholz, Tel. 04181 2850 zu wenden.

Hollenstedt - Tageswohnungseinbruch

In der Oldendorfer Straße kam es am Dienstag, 31.1.2023, zu einem Tageswohnungseinbruch. Die Täter schlugen in der Zeit zwischen 17 und 18:30 Uhr eine rückwärtige Glastür ein und durchsuchten zahlreiche Räume und Schränke. Ob sie Beute machten, ist noch unklar.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell