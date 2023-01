Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemeldung vom 27.01.2023, 12:00 Uhr bis 29.01.2023 12:00 Uhr

LK Harburg (ots)

+++ Buchholz i.d.N. - Diverse Sachbeschädigungen an Pkw in Wohngebiet +++

Am Samstag, um 06:08 Uhr, wird durch einen Anwohner eine männliche Person gemeldet, welche die Außenspiegel von mehreren Fahrzeugen abtritt und beschädigt. Bei Eintreffen der Polizeibeamten/-innen wird der stark alkoholisierte 20-jährige Beschuldigte (3,6 Promille) bei der Tatausführung festgestellt und zur örtlichen Polizeidienststelle verbracht. Im Nachgang können insgesamt 21 Taten aufgeklärt werden, wo er bis zur Ausnüchterung verbleibt. Den Beschuldigten erwarten entsprechende Strafverfahren in der o.g. Anzahl.

+++ Seevetal - Tageswohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus +++

Am Samstag, um 18:58 Uhr, meldet eine Anwohnerin einen Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Malvenstieg. Mittels Aufhebeln gelangt der unbekannten Täterschaft der Einstieg in das Objekt. Die Wohnung wird nach Diebesgut durchwühlt und anschließend verlassen. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch unbekannt.

Weitere Hinweise ggf. telefonisch an die PI Harburg (Sachgebiet Wohnhaus) weitergeben.

+++ Seevetal - Fahrender Pkw gerät in Brand +++

Am Samstag, um 09.50 Uhr, brennt ein Mercedes in Waldesruh vollständig aus. Der Pkw gerät auf unbekannte Art und Weise in der Maschener Straße, zwischen den Kreiseln Lindhorst und Waldesruh, während der Fahrt in Brand. Die Insassen können unverletzt das Fahrzeug verlassen. Durch die Feuerwehr Hittfeld kann der Brand gelöscht werden. Die Fahrbahn wird durch die Hitze ebenfalls beschädigt und wird im Nachgang durch eine Spezialfirma gereinigt. Freigabe des Fahrstreifens erfolgt gegen 13.30 Uhr.

+++ Winsen (Luhe) - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss +++

Am Samstagabend, gegen 23:30 Uhr, kommt es im Kreuzungsbereich der Hanstedter Straße und der Thieshoper Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein Atemalkoholtest ergibt beim 61-jährigen Unfallverursacher einen Wert von 2,50 Promille. Ihm wird eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Die Unfallbeteiligten bleiben unverletzt.

+++ Unfallflüchtiger in Marschacht +++

Am frühen Samstagabend, gegen 17:40 Uhr, kommt es in Marschacht, Elbuferstraße in Höhe Sandhagenweg, zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Ford Focus kommt in den Gegenverkehr und stößt mit dem Opel einer vierköpfigen Familie aus Tespe zusammen. An den Fahrzeugen entsteht erheblicher Sachschaden, die 36-jährige Fahrerin des Opels sowie ihr 37-jähriger Ehemann werden leicht verletzt. Die beiden Kleinkinder bleiben unverletzt. Der Unfallfahrer flüchtete zu Fuß vom Unfallort, bevor die Polizei eintrifft. Trotz einer intensiven Suche mit mehreren Streifenwagen wird der Mann zunächst nicht gefunden. Am Sonntagmorgen stellt sich der nunmehr 37-jährige Unfallverursacher aus Belarus bei der Polizei in Geesthacht. Er wird an die zuständige Polizei in Winsen (Luhe) übergeben, die die weiteren Ermittlungen bzgl. des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und der Verkehrsunfallflucht übernimmt. Der Mann hinterlegt eine Sicherheitsleistung in vierstelliger Höhe und dessen Führerschein wird einbehalten.

+++ Winsen (Luhe) - Trunkenheit im Verkehr +++

Am frühen Samstagmorgen, gegen 02:45 Uhr, kontrollieren Beamte des PK Winsen (Luhe) im Altstadtring einen Pkw. Die 25-jährige Fahrerin pustete beim Alkoholtest 0,84 Promille. Sie erwartet nun eine Geldbuße und ein Fahrverbot.

+++ Stelle - Mehrere Verkehrsunfälle aufgrund einer Fahrbahnverunreinigung durch Dieselkraftstoff +++

Freitagmittag, um 11.34 Uhr, kommt es in Stelle auf der Harburger Straße zu mehreren Verkehrsunfällen mit Sachschaden. Ursächlich dafür ist eine extrem rutschige Fahrbahn, durch ausgelaufenen Dieselkraftstoff. Es werden mehrere Streifenwagen des PK Winsen (Luhe) und benachbarter Dienststellen zum Einsatzort entsandt, um die Verkehrsunfälle aufzunehmen und andere Verkehrsteilnehmer zu warnen. Der Verursacher der Dieselspur konnte ermittelt werden. Es handelt sich um den 43-jährigen Fahrer eines Baufahrzeuges, der circa 20 Liter Dieselkraftstoff unsachgemäß transportiert hat. Die Straßenreinigung erfolgt im Nachgang durch ein alarmiertes Spezialunternehmen. Die Unfallschäden belaufen sich auf mehrere tausend Euro. Verletzt ist zum Glück niemand. Der Verursacher wird sich auf Regressansprüche der Unfallbeteiligten, sowie die Kosten der Fahrbahnreinigung einstellen müssen.

