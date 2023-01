Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Suche nach vermisster Person

Klecken (ots)

Am Dienstag, 24.01.2023, gegen 22 Uhr, wurde eine 83jährige Frau aus Jesteburg der Polizei als vermisst gemeldet. Eine Absuche der näheren Umgebung in der Nacht mit Unterstützung der Rettungshundestaffeln aus Hamburg und Harburg führten nicht zum Auffinden der Frau. Am heutigen Mittwoch, gegen 13:30 Uhr, wurde die Frau leblos auf einem Waldweg östlich der Bendestorfer Straße aufgefunden. Ein Gewaltverbrechen kann laut Polizei ausgeschlossen werden.

