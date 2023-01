Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Polizei sucht Unfallbeteiligte ++ Neu Wulmstorf - Pickup aus Tiefgarage gestohlen ++ Jesteburg - Einbruch und Sachbeschädigung - Polizei sucht Zeugen ++ Winsen - Unfall beim Abbiegen

Winsen (ots)

Polizei sucht Unfallbeteiligte

Am Montag, 23.01.2023, kam es gegen 15 Uhr in der Lüneburger Straße, zwischen den Einmündungen Viehhallenweg und Pestalozzistraße, zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.

Noch bevor die Polizei am Unfallort eintraf, hatte sich eine beteiligte Frau nach kurzer Begutachtung ihres PKW und nach Absprache mit den anderen Beteiligten von der Unfallstelle entfernt. Die Frau Frau war mit einem weißen oder silberfarbenen PKW unterwegs.

Zur Aufklärung des Unfallherganges und zur Sicherung zivilrechtlicher Ansprüche wird diese Frau gebeten, sich bei der Polizei in Winsen, Telefon 04171 7960, zu melden.

Neu Wulmstorf - Pickup aus Tiefgarage gestohlen

Ein anthrazitfarbener Dodge Ram im Wert von rund 70.000 Euro ist in der Nacht zu Montag, 23.01.2023, in der Thomas-Mann-Straße gestohlen worden. Der Pickup stand in der Tiefgarage eines Mehrparteienhauses. Wie die Täter das Fahrzeug von dort entfernten, ist unklar. Das Kennzeichen lautet WL-SF 8.

Hinweise nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter der Telefonnummer 04181 2850 entgegen.

Jesteburg - Einbruch und Sachbeschädigung - Polizei sucht Zeugen

Eine Shisha-Bar an der Schützenstraße ist in der vergangenen Woche von Einbrechern heimgesucht worden. In der Zeit zwischen Montagabend, 16.01.2023, und Mittwoch, 18.01.2023, 17.30 Uhr, war das Lokal geschlossen. In dieser Zeit schlugen die Täter eine Fensterscheibe ein und entwendeten aus dem Lokal ein Laptop und Wechselgeld. Außerdem richteten sie großen Schaden an der Inneneinrichtung an, zerstörten Mobiliar und beschmierten Wände mit Farbe. Der Gesamtschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Der Zentrale Kriminaldienst hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, denen in der fraglichen Zeit verdächtige Personen im Bereich der Bar aufgefallen sind. Hinweise bitte an die Telefonnummer 04181 2850.

Winsen - Unfall beim Abbiegen

Auf der Hoopter Straße kam es am Montag, 23.01.2023, zu einem Verkehrsunfall. An der Einmündung Fasanenweg missachtete eine 71-jährige Frau beim Einbiegen mit ihrem Toyota den Vorrang einer 23-jährigen Ford-Fahrerin. Sie fuhr mit ihrem Wagen in die Seite des Ford. Dabei wurden beide Frauen leicht verletzt. Sie kamen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell