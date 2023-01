Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Tageswohnungseinbrüche ++ Stelle - PKW von Pendlerparkplatz gestohlen ++ Egestorf - Zwei PKW aufgebrochen und Teile entwendet

Appel (ots)

Tageswohnungseinbrüche

Am Donnerstag, 26.1.2023, kam es im Elstorfer Weg zu zwei Tageswohnungseinbrüchen. Gegen 19:50 Uhr schlug ein Unbekannter ein Fenster eines Einfamilienhauses ein und betrat hierdurch das Gebäude. Obwohl er dabei die Alarmanlage ausgelöst hatte, durchsuchte der Täter in aller Eile einige Räume. Ob er dabei noch Beute machte, ist unklar. Ein Zeuge sah den Unbekannten zu Fuß aus dem Haus fliehen.

Kurz zuvor war vermutlich derselbe Täter in ein weiteres Haus am Elstorfer Weg eingebrochen. Auch hier hatte er eine rückwärtige Fensterscheibe eingeschlagen, um in das Haus zu gelangen. Der Mann durchsuchte sämtliche Räume und erbeutete Bargeld und Schmuck.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter der Tel.-Nr. 04181 2850 entgegen.

Stelle - PKW von Pendlerparkplatz gestohlen

Ein grauer Toyota Auris im Wert von rund 7000 EUR ist am Mittwoch, 25.1.2023, vom Pendlerparkplatz am Penellweg entwendet worden. Das Fahrzeug war dort gegen 6:00 Uhr abgestellt worden. Um 14:00 Uhr bemerkte der Halter dessen Fehlen. Das Kennzeichen des Wagens lautet WL-AD 109. Hinweise bitte an die Polizei Winsen, Tel. 04171 7960.

Egestorf - Zwei PKW aufgebrochen und Teile entwendet

In der Straße Zum Winterberg haben Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag, 26.1.2023, zwei PKW aufgebrochen und daraus Teile entwendet. Bei einem BMW X5 brachen die Täter die Fahrertür auf und bauten anschließend das Lenkrad, Teile des Cockpits sowie das komplette Infotainmentsystem aus dem Wagen aus. Der Gesamtschaden wird auf rund 15.000 EUR geschätzt.

Nur wenige Häuser weiter traf es einen 3er BMW, der in einem Carport stand. Hier schlugen die Diebe zunächst eine Scheibe ein, um den Wagen zu öffnen. Anschließend bauten Sie die vorderen Scheinwerfer aus und verschwanden damit. Der Schaden: rund 4500 EUR. Die Tat ereignete sich circa gegen 23:20 Uhr.

Die Polizei Salzhausen bittet in beiden Fällen um Hinweise unter der Tel.-Nr. 04172 986610.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell