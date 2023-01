Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Einbrüche in landwirtschaftliche Betriebe ++ Seevetal/Hittfeld - Wohnungseinbrüche ++ Salzhausen - Pkw-Teile gestohlen ++ Rosengarten/A261 - Tank aufgerissen

Welle und Handeloh (ots)

Einbrüche in landwirtschaftliche Betriebe

In Welle sind Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch, 25.01.23, in den Stall eines landwirtschaftlichen Betriebes an der Hauptstraße eingebrochen. Im Stall brachen die Täter dann die Tür eines Technikraums auf. Beute machten sie nach ersten Erkenntnissen jedoch nicht.

In der Hauptstraße in Handeloh wurde in derselben Nacht eine Fahrzeughalle auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebes aufgebrochen. Auch hier machten die Täter keine Beute.

Die Polizei vermutet einen Zusammenhang zwischen beiden Taten. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04182 404270 bei der Polizei in Tostedt zu melden.

Seevetal/Hittfeld - Wohnungseinbrüche

Im Maschener Kirchweg kam es am Mittwoch, 25.01.2023, zu einem Tageswohnungseinbruch. In der Zeit zwischen 15.30 und 19 Uhr brachen die Täter die Terrassentür einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus auf und durchsuchten die Räume und zahlreiche Schränke. Was sie dabei erbeuteten, ist noch unklar.

Im Malvenstieg versuchten Diebe in der Nacht zu Mittwoch ebenfalls, in eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus einzubrechen. Dazu setzten sie mehrfach ihre Werkzeuge an der Terrassentür und an einem Fenster an, schafften es aber nicht, in die Wohnung einzudringen.

Hinweise in beiden Fällen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter der Telefonnummer 04181 2850 entgegen.

Salzhausen - Pkw-Teile gestohlen

In der Straße Hoßberg haben Diebe sich am Mittwoch, 25.01.2023, an einem Porsche Macan zu schaffen gemacht. Die Täter brachen die Tür auf und bauten anschließend Frontairbags, Lampenträger und Verkleidungselemente aus dem Wagen aus. Der Gesamtschaden wird auf rund 21.000 Euro geschätzt. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 02 und 03 Uhr.

Im Kampweg bauten Diebe in der Zeit zwischen Dienstag, 10.30 Uhr und Mittwoch, 07.45 Uhr, die Spiegelgläser eines Mercedes aus und verschwanden damit. Der Schaden hier: Rund 400 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei Salzhausen, Telefon 04172 986610.

Rosengarten/A261 - Tank aufgerissen

Auf dem Parkplatz Rosengarten-West, Richtungsfahrbahn Bremen, kam es am Mittwoch, 25.01.2023, zu einem Verkehrsunfall. Ein 60-jähriger Mann, der mit seinem Sattelzug rangierte, beschädigte mit seinem Auflieger gegen 07.40 Uhr eine Kammer eines parkenden Tankaufliegers. In der Folge flossen rund 1.500 Liter Dieselkraftstoff aus und liefen ins Erdreich. Der Parkplatz wurde umgehend gesperrt, Feuerwehr und Autobahnmeisterei waren im Einsatz, um den Kraftstoff aufzufangen und eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 6.500 Euro.

