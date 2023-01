Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Minibagger gestohlen ++ Buchholz - Erneut Sachbeschädigungen durch Inbrandsetzen ++ Rosengarten/A261 - Unfälle bei Glätte ++ Winsen - Unfall unter Drogeneinfluss

Egestorf (ots)

Minibagger gestohlen

In der Zeit zwischen Donnerstag, 26.1.2023 und Montag, 30.1.2023, kam es auf einem Feldweg an der Straße Im Bronckhorst zu einem Diebstahl von Baumaschinen. Unbekannte entwendeten einen dort abgestellten Minibagger der Marke Caterpillar mitsamt drei Wechselschaufeln. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 30.000 EUR.

Hinweise zu verdächtigen Verladetätigkeiten nimmt die Polizei Salzhausen unter der Tel.-Nr. 04172 986610 entgegen.

Buchholz - Erneut Sachbeschädigungen durch Inbrandsetzen

Am Montagabend musste die Feuerwehr in Buchholz erneut ausrücken um insgesamt drei kleinere Brände zu löschen. Gegen 19:45 Uhr brannte ein Altkleidercontainer in der Straße Schaftrifft. Gegen 20:05 Uhr traf es eine Miettoilette, die vor einem Grundstück am Klecker Weg abgestellt worden war. Gegen 22:45 Uhr brannten vor einem Mehrfamilienhaus in der Adolfstraße mehrere Mülltonnen.

In allen drei Fällen geht die Polizei davon aus, dass die Brände vorsätzlich gelegt worden sind. Der Schaden beläuft sich insgesamt auf rund 1500 EUR.

Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 bei der Polizei in Buchholz zu melden.

Rosengarten/A261 - Unfälle bei Glätte

Ein starker Hagelschauer sorgte am Montag, 30.1.2023, gegen 13:50 Uhr für einen Unfall auf der A261, in Fahrtrichtung Hamburg. Ein 53-jähriger Mann war aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der plötzlich glatten Fahrbahn mit seinem Mercedes nach rechts abgekommen und dort mit dem Wildschutzzaun und einem Verkehrsschild kollidiert. Der Mann brachte seinen Wagen auf dem Standstreifen zum Stehen. Als sein 43-jähriger Beifahrer das Unfallfahrzeug verlassen hatte, geriet ein 49-jähriger Mann mit seinem Audi auf der glatten Fahrbahn ebenfalls ins Rutschen und kam nach rechts ab. Hierbei touchierte er den 43-Jährigen und verletzte ihn leicht.

Winsen - Unfall unter Drogeneinfluss

Ein 31-jähriger Mann hat am Montagabend, 30.1.2023, einen Verkehrsunfall auf der Lüneburger Straße verursacht. Gegen 22:36 Uhr verlor der Mann beim Durchfahren des Kreisverkehrs an der Kreuzung Osttangente die Kontrolle über seinen Golf. In der Ausfahrt kam der Mann nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Laterne. Der 31-Jährige blieb unverletzt.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand. Ein Drogenvortest zeigte eine Beeinflussung durch Kokain an. Dem 31-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 EUR geschätzt.

