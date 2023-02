Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Eigenen Wagen aufgebockt ++ Buchholz - Einbruch in Tierarztpraxis ++ Rosengarten/A261 - Pkw geriet während der Fahrt in Brand ++ u. w. M.

Winsen (ots)

Eigenen Wagen aufgebockt

Heute, 3.2.2023, gegen 1:40 Uhr, wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall in Höhe der Tankstelle an der Hansestraße gerufen. Eine 38-jährige Frau hatte mit ihrem Pkw das Gelände verlassen wollen und war dabei über einen Grünstreifen gefahren. Dort blieb der Pkw auf einem Grenzstein hängen, so dass die Frau nicht weiterfahren konnte. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die Frau alkoholisiert war. Daraufhin wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Den Führerschein stellten die Beamten sicher.

Buchholz - Einbruch in Tierarztpraxis

Am Donnerstag, 2.2.2023, in der Zeit zwischen 2 Uhr und 8:30 Uhr, kam es in der Soltauer Straße zu einem Einbruch in eine Tierarztpraxis. Die Täter hebelten die Eingangstür auf und durchsuchten mehrere Räume und Schränke. Dabei erbeuteten sie rund 100 Euro Bargeld. Der Sachschaden an Tür und Einrichtung beläuft sich auf rund 5.000 Euro.

Rosengarten/A261 - Pkw geriet während der Fahrt in Brand

Eine 53-jährige Frau war am Donnerstag, 2.2.2023, mit ihrem Ford auf der A261 in Richtung Bremen unterwegs, als der Wagen gegen 20 Uhr plötzlich in Brand geriet. Die Frau sowie die drei mitfahrenden Kinder und Jugendlichen im Alter von 13 und 14 Jahren konnten das Fahrzeug unverletzt verlassen. Der Pkw stand bereits nach kurzer Zeit im Vollbrand. Für die Löscharbeiten musste die Autobahn voll gesperrt werden. Als Ursache vermutet die Polizei einen technischen Defekt an dem Wagen.

Handorf/A 39 - Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Auf der A 39, in Fahrtrichtung Lüneburg, kam es gestern, 2.2.2023, zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 18-jähriger Mann war mit seinem PKW auf dem rechten von zwei Fahrstreifen unterwegs, als rechts neben ihm ein Pkw, vermutlich ein heller Smart, vom Einfädelungsstreifen der Anschlussstelle Handorf plötzlich nach links auf den Hauptfahrstreifen wechselte. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wechselte der 18-Jährige mit seinem Pkw auf den linken Fahrstreifen, wo in diesem Moment eine 21-jährige Frau mit ihrem Skoda fuhr. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen und prallten anschließend gegen die Mittel- und Außenschutzplanke. Die 21-jährige Skoda Fahrerin wurde hierdurch leicht verletzt.

Das verursachende Fahrzeug, mit dem es allerdings keinen direkten Kontakt gab, setze die Fahrt in Richtung Lüneburg fort. Die Autobahnpolizei Winsen sucht Zeugen, die Angaben zu dem Verursacherfahrzeug machen können. Hinweise bitte an die Tel.-Nr. 04171 796200.

Stelle/Wuhlenburg - Frontalzusammenstoß

Auf der K1, zwischen Fliegenberg und Over, kam es am Donnerstag, 2.2.2023, zu einem Verkehrsunfall. Gegen 9:45 Uhr war eine 84-jährige Frau mit ihrem Opel in Richtung Over unterwegs, als sie, auch noch unklarer Ursache, im Kurvenbereich auf die Gegenfahrspur geriet. Dort kollidierte sie frontal mit dem Golf einer 63-jährigen Frau. Beide Frauen erlitten bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Sie kamen ins Krankenhaus. An den beiden Pkw entstand ein Schaden von rund 27.000 Euro.

Winsen/Pattensen - Nach Überholvorgang von der Fahrbahn abgekommen

Ein 36-jähriger Mann hat sich bei einem Verkehrsunfall auf der Pattenser Hauptstraße (L215) am Donnerstag, 2.2.2023, schwer verletzt. Gegen 14:25 Uhr befuhr der Mann mit seinem Opel die Straße in Richtung Pattensen. Im Zuge eines Überholvorgangs in einer leichten Rechtskurve kam der Wagen zunächst leicht nach links von der Fahrbahn ab. Beim Gegenlenken geriet der Wagen nach rechts von der Fahrbahn und prallte frontal gegen einen Straßenbaum. Der 36-Jährige kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Am Pkw entstand Totalschaden.

Winsen/Scharmbeck - Junge Fußgängerin leicht verletzt und weitergefahren

Am Mittwoch, 1.2.2023, in der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 16:30 Uhr, kam es im Schäferkamp zu einer Verkehrsunfallflucht. Wie der Polizei gestern angezeigt wurde, war am Mittwoch ein zehnjähriges Mädchen in der Straße zu Fuß unterwegs. Die Schülerin schob ein Fahrrad. Eine unbekannte Frau, die mit ihrem Pkw daran vorbeifuhr, touchierte die Schülerin leicht, sodass sie stürzte und sich am Arm verletzte. Die Fahrerin hielt an und fragte aus dem Pkw heraus, ob alles gut sei. Dann fuhr sie gleich weiter. Das Mädchen ging nach Hause und musste später noch ambulant versorgt werden.

Hinweise zum Pkw liegen nicht vor. Zeugen, die weitere Angaben dazu machen können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04171 7960 bei der Polizei Winsen zu melden.

