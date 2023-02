Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Taschendiebe kurz nach der Tat gestellt ++ Brackel/A7 - Betrunken verunfallt

Salzhausen (ots)

Taschendiebe kurz nach der Tat gestellt

Am Dienstag, 7.2.2023, ist eine 63-jährige Frau in einem Supermarkt an der Hauptstraße bestohlen worden. Unbekannte hatten ihr die Geldbörse mit Bargeld und EC-Karte aus der Handtasche gezogen. Polizeibeamte, die wenig später zufällig zugegen waren, begaben sich im Umfeld auf Streifenfahrt. Hierbei fiel ihnen ein PKW, der mit einem Pärchen besetzt war, auf. Der Wagen hatte kurz nach dem mutmaßlichen Taschendiebstahl den Parkplatz des Supermarktes verlassen.

Bei der Kontrolle des 23-jährigen Mannes und der 25-jährigen Frau stellte sich heraus, dass beide einschlägig wegen Taschendiebstählen und anderen Eigentumsdelikten polizeibekannt sind. Die beiden gaben den Taschendiebstahl zu. Die EC-Karte der 63-jährigen hatte die 25-jährige Frau sogar noch bei sich. Damit hatten die beiden Beschuldigten zwischenzeitlich Bargeld von einem Automaten abgehoben.

Die Karte, das damit abgehobene Bargeld und die zwischenzeitlich entsorgte Geldbörse konnten wieder an die 63-Jährige ausgehändigt werden. Gegen die beiden Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls und Computerbetrugs eingeleitet.

Brackel/A7 - Betrunken verunfallt

Heute, 8.2.2023, gegen 0:50 Uhr kam eine Streifenwagenbesatzung der Autobahnpolizei Winsen kurz hinter der der Anschlussstelle Thieshope (Fahrtrichtung Hamburg) auf einen am Fahrbahnrand stehenden Pkw zu. Die Beamten stoppten hinter dem Fahrzeug, um es abzusichern und näherten sich dann dem Wagen. Der Fahrer, ein 24-jähriger Mann, gab an, wegen eines platten Reifens angehalten zu haben und auf den Abschleppdienst zu warten.

Bei der in Augenscheinname des VW stellten die Beamten fest, dass nicht nur beide vorderen Reifen luftleer waren, sondern auch die Hälfte der Frontstoßstange fehlte. Dies sei dem Fahrer vor Fahrtantritt nicht aufgefallen, von einem Unfall wisse er nichts. Bei einem Atemalkoholtest erreichte der Mann einen Wert von über 1,3 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt.

Bei der Absuche der Autobahn konnten die Beamten im Bereich der Anschlussstelle Thieshope Fahrzeugteile des VW und frische Unfallspuren feststellen. Gegen den 24-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell