Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Tageswohnungseinbruch ++ Seevetal/Fleestedt - Mutmaßlicher Autodieb vorläufig festgenommen ++ Winsen - Unfall beim Abbiegen

Neu Wulmstorf (ots)

Tageswohnungseinbruch

In der Ernst-Peters-Straße kam es am Donnerstag, 9.2.2023, zu einem Tageswohnungseinbruch. In der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 17:15 Uhr schlugen die Täter ein Fenster des Hauses ein und betraten hierdurch die Räumlichkeiten. Sie durchsuchten mehrere Räume. Vermutlich erbeuteten sie Schmuck. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an den Zentralen Kriminaldienst, Telefon 04181 2850.

Seevetal/Fleestedt - Mutmaßlicher Autodieb vorläufig festgenommen

Am Donnerstag, 9.2.2023, gegen 23:00 Uhr, wurde der Polizei eine verdächtige Person gemeldet, die sich auf dem Gelände eines Autohauses an der Straße Jesdal befinden sollte. Als wenige Minuten später zwei Streifenwagenbesatzungen vor Ort eintrafen, entdeckten sie in einem Ausstellungsfahrzeug auf dem Außengelände einen jungen Mann, der auf dem Fahrersitz saß. Der 19-Jährige gab an, dass es sich um sein Auto handeln würde, so wie ihm auch das ganze Autohaus gehöre. Als die Beamten mit ihm einen Drogentest machten, zeigte dieser eine Cannabisbeeinflussung an.

Wie der Mann das Ausstellungsfahrzeug öffnen konnte, ist noch unklar. Der 19-Jährige wurde bis zur abschließenden Klärung seiner Identität vorläufig festgenommen. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen schweren Diebstahls eingeleitet.

Winsen - Unfall beim Abbiegen

Ein 27-jähriger Mann hat am Donnerstag, 9.2.2023 einen Verkehrsunfall auf der Osttangente verursacht. Gegen 17:40 Uhr wollte der Mann mit seinem VW Caddy von der Osttangente nach links in den Ilmer Weg einbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 24-Jährigen, der mit seinem VW Bora in Richtung Luhdorf auf der Osttangente unterwegs war. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Hierbei wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. Sie kamen ins Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 12.000 EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell