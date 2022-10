LPI-G: Pkw-Fahrer stand unter Einfluss von Medikamenten

Gera (ots) - Gera: Mehrere Streifenwagen der Polizei Gera kamen gestern Nachmittag (04.10.2022) in der Hußstraße in Gera zum Einsatz, nachdem eine Anwohnerin einen, in Eskalation befindlichen, Streit von zwei Männern mitteilte. Eine der Personen sollte zudem ein Messer führen. Im Rahmen des sofortigen Einsatzes trafen die Beamten die beiden Beteiligten (23 und 36) vor Ort an. Es stellte sich heraus, dass der ...

mehr