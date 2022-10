Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrer von Pkw bei Verkehrsunfall verletzt

Greiz (ots)

Wünschendorf/ Elster: Am gestrigen Dienstag (04.03.2022), gegen 08:55 Uhr, befuhren der 21-jährige Fahrer eines Traktors mit Anhänger und ein 86-jähriger Toyota Fahrer die Bundesstraße 175 von Weida in Richtung Berga. Im Bereich des Abzweiges nach Clodra wollte der Traktorfahrer nach rechts abbiegen. Dazu musste er nach links ausholen. In dem Moment versuchte der Pkw ihn rechts zu überholen und kollidierte mit der abbiegenden Zugmaschine. Durch den Unfall wurde der Fahrer des Pkw verletzt, an beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Die Polizei Greiz ermittelt zum Unfallgeschehen.

