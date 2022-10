Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Polizeieinsatz nach Streit mit Messer

Gera (ots)

Gera: Mehrere Streifenwagen der Polizei Gera kamen gestern Nachmittag (04.10.2022) in der Hußstraße in Gera zum Einsatz, nachdem eine Anwohnerin einen, in Eskalation befindlichen, Streit von zwei Männern mitteilte. Eine der Personen sollte zudem ein Messer führen. Im Rahmen des sofortigen Einsatzes trafen die Beamten die beiden Beteiligten (23 und 36) vor Ort an. Es stellte sich heraus, dass der 23-jährige Tatverdächtige zuvor versuchte, mit dem Messer auf den 36-jährigen Geschädigten einzuwirken, was jedoch nicht gelang. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Über seine Vorführung soll, im Zuge der Ermittlungen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, heute entschieden werden. (JMV)

