LPI-G: Ermittlungen nach Beschädigungen an einem Pkw in Altenburg

Gera (ots) - Gera: Feuerwehr und Polizei kamen am gestrigen Nachmittag (03.10.2022, ca. 15.00 Uhr) in einem Parkhaus in der Schloßstraße in Gera zum Einsatz, nachdem dort eine Brandmeldeanlage ausgelöste hatte. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein technischer Defekt zu einem Kabelbrand in einem Sicherungskasten führte. Den Kameraden der Feuerwehr gelang eine zügige Brandbekämpfung. Verletzt wurde niemand. (JMV) ...

