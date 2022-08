Feuerwehr Hattingen

FW-EN: Fünf Einsätze für die Hattinger Feuerwehr am heutigen Abend

Bild-Infos

Download

Hattingen (ots)

Die Hattinger Feuerwehr hatte heute Abend einiges zu tun.

Eine Brandnachschau führten die hauptamtlichen Kräfte in der Große-Weilstraße durch. Hier hatte ein Papierkorb in der Fußgängerzone gebrannt. Mitarbeiter eines Geschäfts hatten bereits erste Löschversuche unternommen. Die Einsatzkräfte nahmen noch weitere Nachlöscharbeiten vor und konnten zeitnah wieder einrücken.

Eine halbe Stunde später, um 20.02 Uhr wurde ein ausgelöster Heimrauchmelder in der Eickener Straße gemeldet. Da die genaue Einsatzstelle nicht bekannt war, erkundeten die Feuerwehrleute den gemeldeten Bereich und wurden fündig. Der Warnton wurde jedoch von einem Fahrzeug aus unbekannter Ursache verursacht. Die hauptamtlichen Kräfte und die des Löschzuges Mitte brauchten hier nicht tätig werden, konnten aber direkt den nächsten Einsatz in Welper übernehmen.

In einem Gastronomiebetrieb wurde Brandgeruch in der Küche gemeldet. Unterstützung kam vom Löschzug Nord sowie den Schutzzielergänzungseinheiten Oberbredenscheid und Niederwenigern. Innerhalb kürzester Zeit waren so mehr als 40 Einsatzkräfte vor Ort. Eine Kontrolle der Räumlichkeiten brachte jedoch keine Erkenntnisse auf ein Schadenereignis. Nach 15 Minuten war dieser Einsatz wieder beendet.

Im direkten Anschluss ging es für einen Teil der Einsatzkräfte zum S-Bahnhof Hattingen-Mitte. Hier hatte die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Nach einer Kontrolle der Örtlichkeit stelle sich heraus, dass es sich um einen Fehlalarm handelte.

Den letzten Einsatz des Tages übernahmen die Einsatzkräfte der Hauptwache um 22.32 Uhr. An der Burgaltendorfer Straße wurde eine Rauchentwicklung gemeldet. Diese resultierte aus dem Betrieb einer Feuerschale. Da hiervon keine Gefahr ausging, brauchte die Feuerwehr nicht tätig werden.

Das beigefügte Bildmaterial darf unter Nennung Jens Herkströter verwendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Hattingen, übermittelt durch news aktuell