Feuerwehr Hattingen

FW-EN: Rettungshubschrauber landet in Hattingen - Feuerwehr unterstützt dreimal den Rettungsdienst

Bild-Infos

Download

Hattingen (ots)

Die Hattinger Feuerwehr war heute dreimal zur Unterstützung des Rettungsdienstes im Einsatz.

An der Nierenhofer Straße kam es zu einem Einsatz für Rettungsdienst und Notarzt. Zur Unterstützung wurde der Notarzt per Rettungshubschrauber angefordert, da kein bodengebundener Notarzt verfügbar war. "Christoph 8" landete sicher auf der Freifläche auf dem dortigen Baustellengelände. Die Sicherung des Landeplatzes übernahm die Hattinger Feuerwehr. Nach der Erstversorgung wurde die Patientin unter Begleitung des Notarztes mit dem Rettungswagen in eine Bochumer Klinik transportiert.

Die zweite Einsatzstelle befand sich in der Stormstraße. Hier wurde eine hilflose Person hinter einer verschlossenen Wohnungstür gemeldet. Die Einsatzkräfte öffneten die Tür gewaltsam. Anschließend fand eine Erstversorgung durch den Rettungsdienst statt. Da ein Transport durch den Treppenraum ins Freie nicht möglich war, entschied man sich für eine Rettung über die Drehleiter. Diese wurde nachgefordert und am Gebäude in Stellung gebracht. Mit einer speziellen Trage konnte der Patiententransport sicher und schonend erfolgen. Anschließend übernahm ein Rettungswagen den Weitertransport ins Krankenhaus.

An der Dahlhauser Straße unterstützte die Besatzung des Hilfeleistungslöschfahrzeugs beim Transport eines Patienten zum Rettungswagen.

Das beigefügte Bildmaterial darf unter Nennung Simon Schaub/Feuerwehr Hattingen verwendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Hattingen, übermittelt durch news aktuell