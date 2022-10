Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz der Landespolizeiinspektion Gera anlässlich mehrerer angemeldeter und nicht angemeldeter Versammlungen

Gera/Greiz/Altenburg (ots)

Gera/Altenburg/Schmölln/Zeulenroda: Am Montag, dem 03. Oktober 2022, befand sich die Landespolizeiinspektion Gera, mit eigenen und unterstützenden Einsatzkräften aus Thüringen und dem Bundesgebiet, ab 12.00 Uhr zunächst im Stadtzentrum von Gera im Einsatz. Anlass waren letztendlich vier angemeldete Versammlungen, die polizeilich begleitet und abgesichert wurden. Dabei demonstrierten in der Zeit von 15.30 Uhr bis 20.00 Uhr in der Spitze ca. 10.000 Personen unter dem Motto: "Wende 2.0 - Wenn nicht heute, wann dann?" zunächst auf dem Parkplatz des Hofwiesenparkes. An die Standkundgebung schlossen sich ein Aufzug durch die Innenstadt Geras sowie ein angemeldetes Feuerwerk an.

Zudem versammelten sich in der Zeit von 15.30 Uhr bis 19.10 Uhr in der Spitze ca. 370 Personen zum Thema: "Den Rechten die Einheit vermiesen" auf dem Vorplatz des Geraer Theaters. Auch hieran schloss sich ein Aufzug durch das Stadtzentrum an.

Die dritte Versammlung in Gera wurde als Demokratiemeile in der Zeit von 15.00 Uhr bis ca. 18.00 Uhr in der Geraer Heinrichstraße abgehalten. An dieser beteiligten sich ca. 50 Personen.

Weiterhin beteiligte sich 35 Personen in der Zeit von 18.00 Uhr bis 19.30 Uhr an einer Menschenkette im Bereich des Vorplatzes vom Kultur- und Kongresszentrum.

Ergänzend dazu versammelten sich am Montagabend ca. 3800 Personen unangemeldet in Altenburg. In Schmölln und Zeulenroda fanden ebenfalls nicht angemeldete Versammlungen statt. An diesen beteiligten sich 134 und 150 Personen. In der Gesamtschau verliefen alle Versammlungen störungsfrei. In Gera wurden, nach aktuellem Stand, seitens der eingesetzten Polizeibeamten insgesamt drei Straftaten (Körperverletzungsdelikte) aufgenommen. Insbesondere während der Absicherung der Aufzüge kam es punktuell kurzzeitig zu Verkehrssperrungen und entsprechenden Einschränkungen. Diese wurden, seitens der eingesetzten Polizeikräfte, auf ein unvermeidbares Minimum reduziert. (JMV)

