LPI-G: Fahrkartenautomaten beschädigt

Gera (ots) - Am Samstag, den 01.10.2022 gegen 01:00 Uhr, wurde ein 63-jähriger Mann im Bereich der Zentralen Umsteigestelle Opfer eines Körperverletzungsdelikts. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Geschädigte von einer unbekannten Person umgestoßen. In der Folge trat ein 20-Jähriger mit dem Fuß gegen seinen Oberkörper und verletzte ihn leicht. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Rückfragen bitte an: ...

