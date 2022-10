Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sachbeschädigung im Bereich des Skaterplatzes

Altenburg (ots)

In der Nacht von Freitag zu Samstag kam es zu einer Sachbeschädigung im Bereich des Skaterplatzes am Großen Teich. Ohne Sinn und Verstand zündelte ein 30-jähriger Mann am Haltegurt des Sonnensegels, so dass dieser letztendlich durchtrennt wurde. Es entstand Sachschaden. Der Verursacher entfernte sich vor Eintreffen der eingesetzten Polizeikräfte. Der Täter konnte jedoch noch vor Ort namentlich bekannt gemacht und gegen ihn eine Strafanzeige gefertigt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell