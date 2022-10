Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit 6 Verletzten

Remstädt / LK Gotha (ots)

Ein 85jähriger ortskundiger Subarufahrer verursachte am Samstagmittag auf der B247 in der Ortslage Remstädt einen folgenschweren Unfall. Er übersah beim Linksabbiegen ein sich aus Gotha näherndes Fahrzeug und kollidierte mit diesem im Kreuzungsbereich. Alle Insassen - insgesamt sechs Personen - in beiden Fahrzeugen wurden leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. An beiden beteiligten Fahrzeugen, welche abgeschleppt werden mussten, entstand ein Gesamtschaden von rund 10000 EUR. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Fahrbahnreinigung durch die Feuerwehr war die B247 für ca. eine Stunde nur halbseitig befahrbar. (ri)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell