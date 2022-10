LPI-GTH: Einbruch in öffentliche Toilette - Zeugen gesucht

Gerstungen (Wartburgkreis) (ots) - Am gestrigen Abend gegen 23.00 Uhr wurde ein Fahrer eines Kleinkraftrades in der Landstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Über die erforderliche Fahrerlaubnis zum Führen des Fahrzeuges verfügte der 43-Jährige nicht, sodass ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet wurde. (mm) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Polizeiinspektion Eisenach Telefon: ...

