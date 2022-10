Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ohne Führerschein unterwegs

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Am Abend des 21.10.2022 wollten Polizeibeamte gegen 19:45 Uhr einen Rollerfahrer in Gotha in der Johannesstraße einer Verkehrskontrolle unterziehen. In der Kontrolle konnte der 47-jährige Rollerfahrer keinen Führerschein vorweisen. Neben der Einleitung eines Strafverfahrens wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde dem Fahrer die Weiterfahrt vor Ort unterbunden. (th)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell