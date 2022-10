Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrt unter Alkohol

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Am Freitagabend um 21:20 Uhr wurde der Fahrer eines E-Rollers in Gotha in der Gartenstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der beim 31-jährigen Fahrzeugführer durchgeführte Atemalkoholtest brachte einen Vorwert von 2,09 Promille hervor. Im Krankenhaus wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. (th)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell